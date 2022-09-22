МИД КНР: Пекин не будет бездействовать в отношении конфликта на Украине
КНР не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации, заявил глава МИД республики Ван И в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, китайская сторона поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира.
Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что правительство страны призывает стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога. Он также подчеркнул, что Китай надеется, что международное сообщество «должно создать подходящее пространство и условия» для переговоров.
Таким образом Пекин отреагировал на введение в России частичной мобилизации. Она была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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