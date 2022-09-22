МИД КНР: Пекин не будет бездействовать в отношении конфликта на Украине

КНР не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации, заявил глава МИД республики Ван И в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.