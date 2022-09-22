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Россия, Иран и Китай проведут совместные учения ВМС

Ведомости

Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил (ВМС) этой осенью, об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана, об этом сообщает агентство Mehr News.

«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, — сказал он (цит. по ТАСС). Багери также указал на возможность участия Пакистана, Омана и нескольких других государств в учениях.

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Ранее, в начале этой недели, Россия и Китай договорились о продолжении взаимодействия по линии министерств обороны и укреплении военного и военно-технического сотрудничества на фоне обеспокоенности из-за деятельности США. Уточняется, что акцент будет сделан на проведении совместных учений и патрулирований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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