Россия, Иран и Китай проведут совместные учения ВМС
Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил (ВМС) этой осенью, об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана, об этом сообщает агентство Mehr News.
«Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, — сказал он (цит. по ТАСС). Багери также указал на возможность участия Пакистана, Омана и нескольких других государств в учениях.
Ранее, в начале этой недели, Россия и Китай договорились о продолжении взаимодействия по линии министерств обороны и укреплении военного и военно-технического сотрудничества на фоне обеспокоенности из-за деятельности США. Уточняется, что акцент будет сделан на проведении совместных учений и патрулирований.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса