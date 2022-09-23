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Постпред при ЕС Чижов прокомментировал слова Борреля о трибунале

Ведомости

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трибунал, проведение которого поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, действительно будет, но не над россиянами, а над политическим руководством Украины.

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», – сказал он в комментарии «РИА Новости».

Ранее Боррель в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, предложенную ранее Киевом.

«Мы выступаем за то, чтобы привлечь русских к ответственности за то, что они сделали», – сказал в комментарии Politico.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля, порекомендовал тому обратить внимание на преступления украинской стороны, совершенные ей с 2014 г.

«Судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала», – сказал он тогда.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. После этого украинская сторона начала заявлять о наличии свидетельств о совершенных российскими военными преступлений в области. В Кремле в ответ заявили, что это ложь, а Киев стремится повторить «сценарий Бучи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных