Постпред при ЕС Чижов прокомментировал слова Борреля о трибунале

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. После этого украинская сторона начала заявлять о наличии свидетельств о совершенных российскими военными преступлений в области. В Кремле в ответ заявили, что это ложь, а Киев стремится повторить «сценарий Бучи».