Постпред при ЕС Чижов прокомментировал слова Борреля о трибунале
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трибунал, проведение которого поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, действительно будет, но не над россиянами, а над политическим руководством Украины.
«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», – сказал он в комментарии «РИА Новости».
Ранее Боррель в кулуарах Генассамблеи ООН заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, предложенную ранее Киевом.
«Мы выступаем за то, чтобы привлечь русских к ответственности за то, что они сделали», – сказал в комментарии Politico.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля, порекомендовал тому обратить внимание на преступления украинской стороны, совершенные ей с 2014 г.
«Судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала», – сказал он тогда.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. После этого украинская сторона начала заявлять о наличии свидетельств о совершенных российскими военными преступлений в области. В Кремле в ответ заявили, что это ложь, а Киев стремится повторить «сценарий Бучи».
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