Володин: Россию не запугать санкциями из-за референдумов

По мнению спикера ГД, европейским чиновникам не понять страдания жителей Донбасса и «не им советовать, что делать». У жителей же территорий, где проходят референдумы, есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН, подчеркнул Володин. Если же будут приняты решения о присоединении к России, то Москва их поддержит, добавил он.