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Володин: Россию не запугать санкциями из-за референдумов

Ведомости

Россия отдает себе отчет в решениях о проведении референдумов освобожденных территорий, новыми санкциями ее не запугать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз 8 лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал он.

Так Володин прокомментировал заявление руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз введет «как можно скорее» новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов.

По мнению спикера ГД, европейским чиновникам не понять страдания жителей Донбасса и «не им советовать, что делать». У жителей же территорий, где проходят референдумы, есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН, подчеркнул Володин. Если же будут приняты решения о присоединении к России, то Москва их поддержит, добавил он.

Сегодня на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября, после чего в течение пяти дней результаты будут объявлены, об этом 21 сентября сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Путин также подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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