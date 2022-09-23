Генпрокурор сравнил заморозившие активы РФ страны со средневековыми пиратами
Подход ряда западных стран к заморозке российских активов хорошо отражает их отношение к правовым институтам, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на 20-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС.
«В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыбмлемы.Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты», – приводит его слова Генпрокуратура РФ.
С подобным может столкнуться любая страна, добавил Краснов, заявив, что общая задача стран ШОС – выстраивать, учитывая возникшие риски, совместную работу так, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.
Говоря о проблеме финансовых средств, незаконно выведенных из страны, Краснов рассказал, что разработан законопроект, который передает Генпрокуратуре полномочия обращаться в иностранные юрисдикции за исполнением судебных решений в части возмещения вреда, причиненного преступлением государству. Ведомство также стало инициатором создания межведомственной рабочей группы по возвращению активов из-за рубежа.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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