Генпрокурор сравнил заморозившие активы РФ страны со средневековыми пиратами

«В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыбмлемы.Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты», – приводит его слова Генпрокуратура РФ.