Международные резервы России на 16 сентября составили $557,7 млрд
Международные резервы России за неделю с 9 по 16 сентября выросли на $0,3 млрд до $557,7 млрд, сообщается на сайте Банка России.
«Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 16 сентября составил $557,7 млрд», – говорится в сообщении.
По данным на 9 сентября резервы России составляли $557,3 млрд, снизившись за неделю на 0,8%.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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