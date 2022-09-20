Минюст США попросил конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Министерство юстиции США попросило конгресс узаконить передачу Украине арестованных российских активов, заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против России Эндрю Адамс.
По его словам, использование блокированных в США денежных средств и имущества для возмещения ущерба, который несет Украина от боевых действий, требует внесения поправок в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».
«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба», — отметил Адамс (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в июне минюст США сообщал, что в результате санкций были заморожены активы граждан России на сумму около $30 млрд, еще на сумму $300 млрд были заморожены активы ЦБ, которые находятся за границей.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Идея конфискации замороженных российских средств звучит не в первый раз. В частности, 11 марта в Киеве сообщили, что все замороженные активы России за рубежом «зарезервированы» для Украины. По информации замминистра экономики страны Дениса Кудина, в общей сложности были заморожены активы на сумму $415 млрд.
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