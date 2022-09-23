Макрон заявил, что не может объяснить мотивы Путина

Макрон также сообщил, что несколько месяцев назад российский президент рассказал ему, что действия России стали «ответной реакций» на агрессию и провокации со стороны НАТО. Однако, по словам главы Франции, «теперь всем ясно, что лидер, который решил <...> обострить ситуацию, — это президент Путин».