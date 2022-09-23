Макрон заявил, что не может объяснить мотивы Путина
Действия российского президента Владимира Путина не поддаются рациональному объяснению. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN.
«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий пандемии из-за изоляции Путина», — заявил Макрон.
Французский президент также прокомментировал решение Путина о проведении частичной мобилизации в России. Такой шаг он назвал «ошибкой», указав на упущенную возможность «встать на путь мира».
Макрон также сообщил, что несколько месяцев назад российский президент рассказал ему, что действия России стали «ответной реакций» на агрессию и провокации со стороны НАТО. Однако, по словам главы Франции, «теперь всем ясно, что лидер, который решил <...> обострить ситуацию, — это президент Путин».
21 сентября Владимир Путин сообщил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируется 300 000 человек — около 1% от всего ресурса.
Позже решение российского президента прокомментировали лидеры западных стран. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал такую меру «актом отчаяния». А Макрон выразил сожаление по поводу объявления о частичной мобилизации в РФ. Он также заявил, что данное решение усилит «изоляцию России».
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