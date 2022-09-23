Песков назвал переговоры с Киевом востребованными, но не имеющими предпосылок
Переговорный процесс между Россией и Украиной востребован для достижения целей спецоперации, однако сейчас какие-либо предпосылки для него не усматриваются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса. Неоднократно и президент Путин объяснял, что, собственно, несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса», – сказал он.
Песков также прокомментировал заявления и МИД КНР, призвавшего Россию и Украину к возобновлению переговоров. По его выражению, Москва дорожит отношениями с Пекином, а встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина была «очень содержательной», однако подробнее комментировать отказался.
Накануне глава МИД КНР Ван И заявил, что КНР не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации. По его словам, китайская сторона поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале-марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет проводить переговоры с Россией, с аналогичными заявлениями выступали и другие высокопоставленные украинские политики. Позже Зеленский объявил, что в случае проведения референдумов Украина откажется от переговоров с Россией.
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