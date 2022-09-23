Песков назвал переговоры с Киевом востребованными, но не имеющими предпосылок

Накануне глава МИД КНР Ван И заявил, что КНР не собирается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не собирается способствовать его дальнейшей эскалации. По его словам, китайская сторона поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира.