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Лавров назвал принцип, согласно которому Запад поддерживает Зеленского

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал политику Запада по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, власти западных стран действуют по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш». 

«США и их союзники <...> восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», — заявил Лавров в ходе выступления на Совбезе ООН по Украине (цитата по «РИА Новости»).

Министр также указал на «бесчинства» Киева, которые остаются безнаказанными. Он отметил, что с конца июля в нарушение конвенции 1997, ратифицированной Украиной, а также протокола Женевской конвенции украинские войска применяют мины «Лепесток» в Донецкой народной республике (ДНР). 

Считается, что выражение о «сукином сыне» принадлежит 32-му президенту США Франклину Рузвельту, которое тот адресовал никарагуанскому военному и государственному деятелю Анастасио Сомоса Гарсиа. Гарсиа был сторонником антикоммунистических взглядов, его поддерживали власти США. 

Западные лидеры неоднократно заявляли о своей поддержке Украины и президента страны Владимира Зеленского. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжат помогать Украине, несмотря на решение президента России Владимира Путина начать частичную мобилизацию в РФ. 

Российские власти регулярно критикуют Запад за оказание Киеву военной поддержки. Так, еще в апреле Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Лавров же заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

В сентябре стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере $600 млн. В Пентагоне уточнили, что Украина получит дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, около 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов и др. Уточняется, что всего после 24 февраля США предоставили Украине помощь в области госбезопасности на $15,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных