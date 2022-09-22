Лавров назвал принцип, согласно которому Запад поддерживает Зеленского

«США и их союзники <...> восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», — заявил Лавров в ходе выступления на Совбезе ООН по Украине (цитата по «РИА Новости»).