Зеленский издал указ о создании военных администраций в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об образовании военных администраций в неподконтрольных Киеву населенных пунктах Луганской области. Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, поселковые, сельские и городские военные администрации появятся на базе ВГА населенных пунктов Луганской области. Будет создано 20 военных администраций в населенных пунктах Счастьенского, Старобельского и Сватовского районов региона.
«В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий», — отмечается в указе.
Зеленский поручил генштабу вооруженных сил Украины и областной государственной администрации принять необходимые меры для создания администраций.
Ранее Владимир Зеленский поручил создать 15 военных администраций в Херсонской области. Замглавы пророссийской ВГА области Кирилл Стремоусов заявил, что указы президента Украины не имеют юридической силы в Херсонской области, а исполнять их в регионе не собираются.
23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.