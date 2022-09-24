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Зеленский издал указ о создании военных администраций в Луганской области

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об образовании военных администраций в неподконтрольных Киеву населенных пунктах Луганской области. Документ опубликован на сайте главы государства. 

Согласно указу, поселковые, сельские и городские военные администрации появятся на базе ВГА населенных пунктов Луганской области. Будет создано 20 военных администраций в населенных пунктах Счастьенского, Старобельского и Сватовского районов региона.  

«В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий», — отмечается в указе.

Ранее по теме: Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках превысила 20%

Зеленский поручил генштабу вооруженных сил Украины и областной государственной администрации принять необходимые меры для создания администраций.

Ранее Владимир Зеленский поручил создать 15 военных администраций в Херсонской области. Замглавы пророссийской ВГА области Кирилл Стремоусов заявил, что указы президента Украины не имеют юридической силы в Херсонской области, а исполнять их в регионе не собираются. 

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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