Депутат Госдумы Олег Колесников заявил о желании поехать в зону спецоперации

Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. Минцифры России подготовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, в ведомстве пообещали опубликовать его не позднее 26 сентября.