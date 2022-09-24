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Депутат Госдумы Олег Колесников заявил о желании поехать в зону спецоперации

Ведомости

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Колесников подал заявление о направлении в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии. Единоросс заявил, что является майором запаса и «должен выполнить свой долг».

«Я служил в Советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», – цитирует партия Колесникова.

В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что первые четыре депутата Госдумы от ЕР уже обратились с просьбой отправить их служить в зону проведения спецоперации в составе Вооруженных сил России.

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Отправиться на Украину могут председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, заместитель председателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. При этом Хубезов, Саблин и Милонов работают в Донбассе с первых дней проведения СВО, отмечал Турчак, и знают, «что такое борьба за право быть русским».

На этой неделе Турчак заявил о «потоке обращений» от депутатов и сенаторов, которые хотят принять непосредственное участие в спецоперации на Украине после объявления в России частичной мобилизации.

Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») при этом отмечал, что у депутатов брони на мобилизацию нет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. Минцифры России подготовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, в ведомстве пообещали опубликовать его не позднее 26 сентября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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