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Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Ведомости

Сообщения о планах призвать на военную службу 1,2 млн граждан России в рамках частичной мобилизации являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Корреспондент агентства поинтересовался у представителя Кремля, является ли информация о планах призвать 1,2 млн граждан России таким же фейком, как и данные о мобилизации 1 млн россиян, появившиеся накануне. 

«Да, тем более», — ответил Песков на вопрос. 

Днем ранее пресс-секретарь опроверг публикации в ряде СМИ о планах российских властей мобилизовать 1 млн россиян. «Это ложь», — подчеркнул он. 

Также сегодня Песков призвал россиян критически подходить к публикациям в социальных сетях, поскольку в интернете огромное количество ложных сообщений. По его словам, если в первые дни «истерическая реакция» некоторых жителей на объявление о частичной мобилизации была объяснима, то сейчас недостатка в информации нет. Он указал на запущенную горячую линию 122 и уточнил, что граждане могут задать вопрос напрямую в Минобороны. По словам Пескова, ведомство регулярно отвечает на поступающие звонки россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Ранее сегодня стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Ранее сообщалось, что отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных