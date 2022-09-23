Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Также сегодня Песков призвал россиян критически подходить к публикациям в социальных сетях, поскольку в интернете огромное количество ложных сообщений. По его словам, если в первые дни «истерическая реакция» некоторых жителей на объявление о частичной мобилизации была объяснима, то сейчас недостатка в информации нет. Он указал на запущенную горячую линию 122 и уточнил, что граждане могут задать вопрос напрямую в Минобороны. По словам Пескова, ведомство регулярно отвечает на поступающие звонки россиян.