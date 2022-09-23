Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
Сообщения о планах призвать на военную службу 1,2 млн граждан России в рамках частичной мобилизации являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Корреспондент агентства поинтересовался у представителя Кремля, является ли информация о планах призвать 1,2 млн граждан России таким же фейком, как и данные о мобилизации 1 млн россиян, появившиеся накануне.
«Да, тем более», — ответил Песков на вопрос.
Днем ранее пресс-секретарь опроверг публикации в ряде СМИ о планах российских властей мобилизовать 1 млн россиян. «Это ложь», — подчеркнул он.
Также сегодня Песков призвал россиян критически подходить к публикациям в социальных сетях, поскольку в интернете огромное количество ложных сообщений. По его словам, если в первые дни «истерическая реакция» некоторых жителей на объявление о частичной мобилизации была объяснима, то сейчас недостатка в информации нет. Он указал на запущенную горячую линию 122 и уточнил, что граждане могут задать вопрос напрямую в Минобороны. По словам Пескова, ведомство регулярно отвечает на поступающие звонки россиян.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее сегодня стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Ранее сообщалось, что отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
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