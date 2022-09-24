Глава Евросовета предложил открыть въезд в ЕС россиянам на фоне мобилизации

Этот вопрос, по информации издания, в понедельник будет обсуждаться на встрече послов ЕС. Отмечается, что блок может рассмотреть вариант предоставления гуманитарного статуса некоторым россиянам, при этом маловероятно, что для таких граждан предложат ввести статус беженцев. Ранее в Еврокомиссии сообщили о планах обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые решат покинуть страну после объявления о частичной мобилизации.