Глава Евросовета предложил открыть въезд в ЕС россиянам на фоне мобилизации
Европейским странам следует открыть въезд россиянам, которые хотят уехать из России после объявленной частичной мобилизации, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН, сообщает газета Politico. В интервью изданию он призвал Евросоюз проявить открытость по отношению к людям, не желающим, чтобы «Кремль использовал их в качестве инструментов».
Мишель считает, что объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации «изменило динамику войны», пишет газета.
«Я согласен с тем, что мы должны очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что это новый факт — эта частичная мобилизация», — сказал он.
Этот вопрос, по информации издания, в понедельник будет обсуждаться на встрече послов ЕС. Отмечается, что блок может рассмотреть вариант предоставления гуманитарного статуса некоторым россиянам, при этом маловероятно, что для таких граждан предложат ввести статус беженцев. Ранее в Еврокомиссии сообщили о планах обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые решат покинуть страну после объявления о частичной мобилизации.
«Наши обсуждения будут основаны на имеющемся опыте и будут учитывать точки зрения и опасения наших коллег - государств-членов», — цитирует газета документ, распространенный чешским председательством перед встречей в понедельник.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии. В МИД Латвии также заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто стремится избежать частичной мобилизации в России, «из соображений безопасности». Правительство Германии, как пишет Politico, заявило, что «открыто для приема русских инакомыслящих, которым грозит серьезное притеснение».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Он подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме. Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях.