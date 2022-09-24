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Глава Евросовета предложил открыть въезд в ЕС россиянам на фоне мобилизации

Ведомости

Европейским странам следует открыть въезд россиянам, которые хотят уехать из России после объявленной частичной мобилизации, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН, сообщает газета Politico. В интервью изданию он призвал Евросоюз проявить открытость по отношению к людям, не желающим, чтобы «Кремль использовал их в качестве инструментов».

Мишель считает, что объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации «изменило динамику войны», пишет газета.

«Я согласен с тем, что мы должны очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что это новый факт — эта частичная мобилизация», — сказал он.

Ранее по теме: Финляндия не будет предоставлять убежище уклоняющимся от армии россиянам

Этот вопрос, по информации издания, в понедельник будет обсуждаться на встрече послов ЕС. Отмечается, что блок может рассмотреть вариант предоставления гуманитарного статуса некоторым россиянам, при этом маловероятно, что для таких граждан предложат ввести статус беженцев. Ранее в Еврокомиссии сообщили о планах обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые решат покинуть страну после объявления о частичной мобилизации.

«Наши обсуждения будут основаны на имеющемся опыте и будут учитывать точки зрения и опасения наших коллег - государств-членов», — цитирует газета документ, распространенный чешским председательством перед встречей в понедельник.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что отказ от прохождения военной службы не будет расцениваться как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии. В МИД Латвии также заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто стремится избежать частичной мобилизации в России, «из соображений безопасности». Правительство Германии, как пишет Politico, заявило, что «открыто для приема русских инакомыслящих, которым грозит серьезное притеснение».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Он подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме. Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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