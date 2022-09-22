ЕС обсудит выдачу гуманитарных виз уклоняющимся от мобилизации россиянам
Еврокомиссия намерена обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые решат покинуть страну после объявления о частичной мобилизации, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
«Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», — отметила она (цитата по ТАСС). Она добавила, что «страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз».
«Контроль границ ЕС должен осуществляться на основании норм Евросоюза, однако это дело стран — членов ЕС изучать каждый случай в индивидуальном порядке», — заключила Хиппер.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич накануне заявил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые пытаются уклониться от частичной мобилизации. С аналогичным заявлением выступила Эстония. С 19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
При этом в Госдуме отметили, что ограничивать передвижение военнообязанных не планируют. В Ростуризме также заверили, что граждане России могут свободно выехать из страны. Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщили, что продолжают продавать билеты без ограничений.
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