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Глава Якутии пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке

Ведомости

Мобилизованные по ошибке граждане, среди которых в том числе есть многодетные отцы, должны быть возвращены обратно, заявил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по итогам совещания о частичной мобилизации.

Николаев в своем Telegram-канале признал, что случаи мобилизации мужчин, которые не должны призываться, в республике есть. В частности, повестки приходят многодетным отцам, у которых четверо и более детей до 16 лет. Николаев заявил, что поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами, чтобы такие случаи не повторялись. Работу совместно с военкоматом будет контролировать администрация главы и правительства Якутии.

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«Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», — написал глава Якутии.

Николаев также рассказал о предложении правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих. В частности, он выступил за введение единовременной выплаты 200 000 руб., освобождение от платы в детских садах, обеспечение бесплатным питанием в школах и ряд других мер.

Накануне в Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он подтвердил, что те, кто не служил и является многодетным родителем, то есть у него есть четыре и более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. 

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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