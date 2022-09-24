Глава Якутии пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке
Мобилизованные по ошибке граждане, среди которых в том числе есть многодетные отцы, должны быть возвращены обратно, заявил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по итогам совещания о частичной мобилизации.
Николаев в своем Telegram-канале признал, что случаи мобилизации мужчин, которые не должны призываться, в республике есть. В частности, повестки приходят многодетным отцам, у которых четверо и более детей до 16 лет. Николаев заявил, что поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами, чтобы такие случаи не повторялись. Работу совместно с военкоматом будет контролировать администрация главы и правительства Якутии.
«Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», — написал глава Якутии.
Николаев также рассказал о предложении правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих. В частности, он выступил за введение единовременной выплаты 200 000 руб., освобождение от платы в детских садах, обеспечение бесплатным питанием в школах и ряд других мер.
Накануне в Бурятии 70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов были отпущены домой после уточнения данных, об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он подтвердил, что те, кто не служил и является многодетным родителем, то есть у него есть четыре и более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.