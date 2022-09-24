Минобороны сообщило о ликвидации до 300 иностранных наемников под Николаевом
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников на Украине, в результате было ликвидировано до 300 человек. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны о ходе проведения спецоперации.
«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате массированного огневого поражения потери украинской армии в районе Купянска Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики составили более 140 человек убитыми и ранеными.
Российские ВКС также нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в Николаевской области.
«Уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин», — отчитались в Минобороны.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. В середине августа пятерым иностранным наемникам огласили обвинение в суде ДНР.