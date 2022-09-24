Минобороны сообщило о ликвидации до 300 иностранных наемников под Николаевом

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. В середине августа пятерым иностранным наемникам огласили обвинение в суде ДНР.