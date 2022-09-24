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Минобороны сообщило о ликвидации до 300 иностранных наемников под Николаевом

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников на Украине, в результате было ликвидировано до 300 человек. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны о ходе проведения спецоперации.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате массированного огневого поражения потери украинской армии в районе Купянска Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики составили более 140 человек убитыми и ранеными. 

Российские ВКС также нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в Николаевской области. 

«Уничтожено более 200 националистов убитыми, 3 танка и 16 боевых бронированных машин», — отчитались в Минобороны.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило об обмене военнопленными между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. Как уточнил в соцсетях глава офиса украинского президента Андрей Ермак, Киев вернул 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, были также возвращены и десять иностранных наемников, которые сейчас находятся в Саудовской Аравии. В середине августа пятерым иностранным наемникам огласили обвинение в суде ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных