МИД Сербии исключил признание итогов референдумов в Донбассе

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. На следующий день с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА, а участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области. После этого президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.