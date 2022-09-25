МИД Сербии исключил признание итогов референдумов в Донбассе
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил, что Белград в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Социологи по итогам первого дня голосования сообщили, что 93% участников референдума в Запорожской области поддержали присоединение к РФ.
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. На следующий день с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА, а участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области. После этого президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.
Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования.
Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.