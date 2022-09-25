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МИД Сербии исключил признание итогов референдумов в Донбассе

Ведомости

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил, что Белград в соответствии с принципами международного права не сможет признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. 

«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

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23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Социологи по итогам первого дня голосования сообщили, что 93% участников референдума в Запорожской области поддержали присоединение к РФ.

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. На следующий день с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА, а участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области. После этого президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.

Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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