ФРГ предлагает запретить европейцам занимать руководящие посты в России

Герхард Шрёдер — бывший канцлер Германии, который в течение долгого времени был главой наблюдательного совета нефтяной компании «Роснефть». Как отмечают немецкие СМИ, российское правительство «давно пытается получить неправомерное политическое влияние на страны Евросоюза за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест для граждан ЕС». В Германии считают, что «стратегической коррупции» необходимо положить конец, при этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские «дочки» российских госкомпаний. Известно, что предложение Берлина уже поддержали Ирландия, Польша и три страны Балтии.