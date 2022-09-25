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Политика

ФРГ предлагает запретить европейцам занимать руководящие посты в России

Ведомости

В правительстве Германии считают, что граждане Евросоюза не должны занимать руководящие должности в российских госкомпаниях. Об этом со ссылкой на предложение Берлина о новых санкциях против России сообщают агентство DPA и газета Sueddeutsche Zeitung.

«После частичной мобилизации в России ЕС обсуждает дальнейшие санкции против Москвы. Дело Шрёдера также выходит на первый план. Чтобы предотвратить политическое влияние на страны ЕС в будущем, европейцы больше не должны занимать руководящие посты в российских государственных компаниях», — передает также NTV.

Герхард Шрёдер — бывший канцлер Германии, который в течение долгого времени был главой наблюдательного совета нефтяной компании «Роснефть». Как отмечают немецкие СМИ, российское правительство «давно пытается получить неправомерное политическое влияние на страны Евросоюза за счет хорошо оплачиваемых рабочих мест для граждан ЕС». В Германии считают, что «стратегической коррупции» необходимо положить конец, при этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские «дочки» российских госкомпаний. Известно, что предложение Берлина уже поддержали Ирландия, Польша и три страны Балтии.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Он заявил, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.

Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. После объявления мобилизации страны Евросоюза ускорили введение ценового потолка на нефть из России, писал Bloomberg.

Шрёдера критикуют за тесные связи с Россией. В марте канцлер Германии Олаф Шольц призвал его отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома». В августе Шрёдер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть частично отозванные привилегии. Политик поддерживает запуск «Северного потока — 2», поскольку полагает, что это будет самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных