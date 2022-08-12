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Бывший канцлер Германии Шредер подал в суд на бундестаг

Ведомости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть частично отозванные привилегии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля.

Иск был направлен в административный суд Берлина. Шредер требует вернуть ему офис и сотрудников. Адвокаты экс-канцлера также утверждают, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным. Защита Шредера указывает, что такие меры не должны приниматься «в демократическом правовом государстве».

В мае этого года Герхарда Шредера лишили части привилегий, которые положены бывшему главе правительства страны. В частности, финансирования лишилось его бюро. При этом ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на охрану остались в силе. Тогда в бундестаге пояснили, что бывший канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала спецоперации на Украине.

В то же время Шредера критикуют за тесные связи с Россией. В марте канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных