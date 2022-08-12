Бывший канцлер Германии Шредер подал в суд на бундестаг

В мае этого года Герхарда Шредера лишили части привилегий, которые положены бывшему главе правительства страны. В частности, финансирования лишилось его бюро. При этом ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на охрану остались в силе. Тогда в бундестаге пояснили, что бывший канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала спецоперации на Украине.