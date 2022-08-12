Бывший канцлер Германии Шредер подал в суд на бундестаг
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть частично отозванные привилегии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля.
Иск был направлен в административный суд Берлина. Шредер требует вернуть ему офис и сотрудников. Адвокаты экс-канцлера также утверждают, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным. Защита Шредера указывает, что такие меры не должны приниматься «в демократическом правовом государстве».
В мае этого года Герхарда Шредера лишили части привилегий, которые положены бывшему главе правительства страны. В частности, финансирования лишилось его бюро. При этом ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на охрану остались в силе. Тогда в бундестаге пояснили, что бывший канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала спецоперации на Украине.
В то же время Шредера критикуют за тесные связи с Россией. В марте канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома».
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