В МИД РФ указали на возросшую агрессивность США
Политика, проводимая Вашингтоном в отношении Москвы, становится все более тревожной: агрессивность США растет. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов», — сказал дипломат (цитата по ТАСС). При этом он указал на ответственный подход Москвы «к собственной линии».
Рябков добавил, что своими действиями в отношении Киева американские власти приближают ситуацию к «опасной черте». По его словам, Россия неоднократно предостерегала США от эскалации кризиса на Украине.
При этом дипломат подчеркнул, что Россия не прекращала диалог с США. Он рассказал, что «обмен сигналами» не останавливается. В частности, речь идет о телефонных переговорах, обменах нотами, письмами и др.
Замглавы российского МИДа и ранее указывал на увеличение напряженности на Украине из-за шагов, предпринимаемых Вашингтоном. В начале сентября он выразил обеспокоенность из-за роста уровня вовлеченности США в военную поддержку Киева. По словам Рябкова, положение США приближается к тому, что страну можно будет назвать «стороной конфликта».
Об агрессивной политике Вашингтона на прошлой неделе в своем обращении также упомянул президент России Владимир Путин. По его словам, Запад желает «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. В связи с этим глава государства объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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