В МИД РФ указали на возросшую агрессивность США

Об агрессивной политике Вашингтона на прошлой неделе в своем обращении также упомянул президент России Владимир Путин. По его словам, Запад желает «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. В связи с этим глава государства объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.