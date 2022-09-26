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Политика

В МИД РФ указали на возросшую агрессивность США

Ведомости

Политика, проводимая Вашингтоном в отношении Москвы, становится все более тревожной: агрессивность США растет. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов», — сказал дипломат (цитата по ТАСС). При этом он указал на ответственный подход Москвы «к собственной линии». 

Рябков добавил, что своими действиями в отношении Киева американские власти приближают ситуацию к «опасной черте». По его словам, Россия неоднократно предостерегала США от эскалации кризиса на Украине. 

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не прекращала диалог с США. Он рассказал, что «обмен сигналами» не останавливается. В частности, речь идет о телефонных переговорах, обменах нотами, письмами и др. 

Замглавы российского МИДа и ранее указывал на увеличение напряженности на Украине из-за шагов, предпринимаемых Вашингтоном. В начале сентября он выразил обеспокоенность из-за роста уровня вовлеченности США в военную поддержку Киева. По словам Рябкова, положение США приближается к тому, что страну можно будет назвать «стороной конфликта».

Об агрессивной политике Вашингтона на прошлой неделе в своем обращении также упомянул президент России Владимир Путин. По его словам, Запад желает «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию. В связи с этим глава государства объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных