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Госдума рассмотрит поправки о сохранении рабочих мест мобилизованных 27 сентября

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Рассмотрение Госдумой законопроекта о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации, пройдет 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета ГД по труду Ярослава Нилова (ЛДПР). 

«На заседании будет рассмотрен ряд важнейших инициатив. Один из таких вопросов — это сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО», — рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что для реализации этой инициативы депутаты рассмотрят внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. 

На прошлой неделе правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. 

Для этого работнику нужно предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.

Кроме того, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Согласно инициативе, призванным на СВО россиянам будут предоставлять льготный период на оплату кредита. В случае гибели военнослужащего его обязанности по кредиту прекращаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных