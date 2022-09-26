Госдума рассмотрит поправки о сохранении рабочих мест мобилизованных 27 сентября
Рассмотрение Госдумой законопроекта о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации, пройдет 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета ГД по труду Ярослава Нилова (ЛДПР).
«На заседании будет рассмотрен ряд важнейших инициатив. Один из таких вопросов — это сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что для реализации этой инициативы депутаты рассмотрят внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.
На прошлой неделе правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде.
Для этого работнику нужно предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
Кроме того, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Согласно инициативе, призванным на СВО россиянам будут предоставлять льготный период на оплату кредита. В случае гибели военнослужащего его обязанности по кредиту прекращаются.
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