Явка на референдуме по присоединению к РФ в Донецке составила около 95%
В Донецке явка на референдуме по присоединению ДНР к России составила 94,98%, передает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, который выступал на брифинге в информцентре ДНР.
«Пятидневный референдум в ДНР завершился. В Донецке, где я сейчас нахожусь, участие в голосовании приняли без малого 95% всех жителей города. И это неудивительно: люди уже 8 лет живут под непрекращающимися артобстрелами. Дончан не надо агитировать за мир. Они ждали этого дня слишком долго», — написал позже Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня были опубликованы предварительные итоги голосования на референдумах по присоединению к России. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидания.
26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.
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