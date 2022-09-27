Явка на референдуме по присоединению к РФ в Донецке составила около 95%

«Пятидневный референдум в ДНР завершился. В Донецке, где я сейчас нахожусь, участие в голосовании приняли без малого 95% всех жителей города. И это неудивительно: люди уже 8 лет живут под непрекращающимися артобстрелами. Дончан не надо агитировать за мир. Они ждали этого дня слишком долго», — написал позже Хинштейн в своем Telegram-канале.