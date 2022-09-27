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В Чувашии могут освободить от мобилизации сотрудников системообразующих предприятий

Ведомости

Власти Чувашии допустили отсрочку от мобилизации для специалистов системообразующих, причем не только для страны, но и для республики предприятий. Об этом заявил глава региона Олег Николаев на заседании призывной комиссии 27 сентября.

По его словам, в правительство субъекта поступают обращения крупных предприятий из различных отраслей по поводу возможности оформления отсрочки от мобилизации в связи с их важным значением для полноценной работы.

«Очевидно, что цифра по частичной мобилизации небольшая, и при слаженной работе эту задачу мы решим. Но, кроме этого, стоят еще задачи по социально-экономическому развитию республики, выполнению национальных проектов, которые остаются для нас незыблемыми», – заявил Николаев. Поскольку системообразующие предприятия являются одним из ключевых звеньев в достижении экономических целей, необходимо проработать возможность отсрочки от мобилизации их сотрудников, чтобы не допустить спада производства, уточнил он. По словам Николаева, власти республики находятся в координации с руководством этих компаний.

В список системообразующих компаний для Чувашии включены почти 100 организаций. Из них около 40 являются стратегическими не только для региона, но и для страны в целом. Остальные компании считаются системообразующими только на республиканском уровне.

По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

В первую очередь она коснется военнослужащих запаса 1-го разряда

Согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:

  • забронированным в определяемом правительством порядке; 

  • временно негодным к военной службе по состоянию здоровья; 

  • занятым постоянным уходом за близким родственником; 

  • являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних братьев (сестер); 

  • имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также отцам-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка; имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель; 

  • гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

  • членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. 

В пятницу 23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников «отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы». В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. В сообщении не указывается, что за документ регламентирует отсрочку. В сообщении пресс-службы правительства уточнялось, что речь идет непосредственно о решении Министерства обороны. Но список категорий, которым предоставляется отсрочка, определяется законом о мобилизации и указами президента.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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