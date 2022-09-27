В Чувашии могут освободить от мобилизации сотрудников системообразующих предприятий

«Очевидно, что цифра по частичной мобилизации небольшая, и при слаженной работе эту задачу мы решим. Но, кроме этого, стоят еще задачи по социально-экономическому развитию республики, выполнению национальных проектов, которые остаются для нас незыблемыми», – заявил Николаев. Поскольку системообразующие предприятия являются одним из ключевых звеньев в достижении экономических целей, необходимо проработать возможность отсрочки от мобилизации их сотрудников, чтобы не допустить спада производства, уточнил он. По словам Николаева, власти республики находятся в координации с руководством этих компаний.