В Чувашии могут освободить от мобилизации сотрудников системообразующих предприятий
Власти Чувашии допустили отсрочку от мобилизации для специалистов системообразующих, причем не только для страны, но и для республики предприятий. Об этом заявил глава региона Олег Николаев на заседании призывной комиссии 27 сентября.
По его словам, в правительство субъекта поступают обращения крупных предприятий из различных отраслей по поводу возможности оформления отсрочки от мобилизации в связи с их важным значением для полноценной работы.
«Очевидно, что цифра по частичной мобилизации небольшая, и при слаженной работе эту задачу мы решим. Но, кроме этого, стоят еще задачи по социально-экономическому развитию республики, выполнению национальных проектов, которые остаются для нас незыблемыми», – заявил Николаев. Поскольку системообразующие предприятия являются одним из ключевых звеньев в достижении экономических целей, необходимо проработать возможность отсрочки от мобилизации их сотрудников, чтобы не допустить спада производства, уточнил он. По словам Николаева, власти республики находятся в координации с руководством этих компаний.
В список системообразующих компаний для Чувашии включены почти 100 организаций. Из них около 40 являются стратегическими не только для региона, но и для страны в целом. Остальные компании считаются системообразующими только на республиканском уровне.
Согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:
забронированным в определяемом правительством порядке;
временно негодным к военной службе по состоянию здоровья;
занятым постоянным уходом за близким родственником;
являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних братьев (сестер);
имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также отцам-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка; имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы.
В пятницу 23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников «отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы». В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. В сообщении не указывается, что за документ регламентирует отсрочку. В сообщении пресс-службы правительства уточнялось, что речь идет непосредственно о решении Министерства обороны. Но список категорий, которым предоставляется отсрочка, определяется законом о мобилизации и указами президента.