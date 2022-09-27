Посольство РФ в Дании призвало расследовать инциденты на газопроводах
Посольство России в Дании призвало расследовать происшествия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и опубликовать результаты, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Вывод из строя этой газотранспортной системы создает риски для перспектив ее возможного использования в интересах устойчивого энергоснабжения европейской промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, особенно в условиях начала отопительного сезона», — отмечено в сообщении.
Посольство считает, что данное происшествие должно быть всестороннее расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты расследования должны быть преданы гласности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее сегодня назвала взрывы на «Северных потоках» результатом преднамеренных действий. Она также отметила, что пока нет информации, указывающей на то, кто может стоять за этой акцией.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока неизвестны.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция уже начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.
Пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток» – сообщила, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно
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