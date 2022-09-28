Пасечник обратился к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ на правах субъекта.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к Вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказал он.
Позже с аналогичным обращением выступил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он предложил принять регион в состав России и образовать в ее составе новый субъект — Херсонскую область.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин выехали в Москву для завершения юридической части вхождения республик в состав России. Накануне, 27 сентября, об аналогичном намерении сообщили главы Херсонской и Запорожской областей.
Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и Правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов. Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
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