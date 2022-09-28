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Пасечник обратился к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России

Ведомости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ на правах субъекта.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к Вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказал он.

Позже с аналогичным обращением выступил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он предложил принять регион в состав России и образовать в ее составе новый субъект — Херсонскую область.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин выехали в Москву для завершения юридической части вхождения республик в состав России. Накануне, 27 сентября, об аналогичном намерении сообщили главы Херсонской и Запорожской областей.

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Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и Правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов. Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных