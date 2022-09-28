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Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России

Ведомости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта», — написал он.

По его словам, жители области сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом. С аналогичным обращением ранее выступил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Согласно закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» обращение к президенту является первым юридическим шагом в процессе принятия территорий. После этого Путин уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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