Минздрав Херсонской области сообщил об ударе по гостинице
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гостинице «Колос» рядом с Херсоном, об этом сообщил глава минздрава региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале ведомства.
«Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное. <...> Несколько минут назад прилетела ракета. Здесь, еще раз повторяю, находились исключительно мирные люди, никаких военных объектов здесь не было», — сказал Ильмиев.
Сегодня глава Херсонской области Владимир Сальдо выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России на правах субъекта РФ по итогам референдума. Ранее с аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов. Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
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