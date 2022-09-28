Минздрав Херсонской области сообщил об ударе по гостинице

«Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное. <...> Несколько минут назад прилетела ракета. Здесь, еще раз повторяю, находились исключительно мирные люди, никаких военных объектов здесь не было», — сказал Ильмиев.