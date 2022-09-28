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Володин: госслужбе должна предшествовать служба в армии

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности, передает ТАСС.

«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так», – сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу. 

Сегодня Володин также предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных. Так спикер ГД раскритиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он призвал сформировать «отношение» к такой категории мужчин в обществе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных