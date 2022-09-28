Володин: госслужбе должна предшествовать служба в армии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности, передает ТАСС.
«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так», – сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу.
Сегодня Володин также предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных. Так спикер ГД раскритиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он призвал сформировать «отношение» к такой категории мужчин в обществе.
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