ЕС введет санкции против представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Евросоюз введет персональные санкции против представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).
Ограничения коснутся высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, а также представителей «пророссийских властей» ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил о введении санкций против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав России. Он еще раз повторил, что ЕС никогда не признает результаты голосования.
27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Главы некоторых регионов уже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять их в состав России. Как следует из закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первой ступенью при принятии территорий. После этого глава государства уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.
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