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ЕС введет санкции против представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Ведомости

Евросоюз введет персональные санкции против представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).

Ограничения коснутся высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, а также представителей «пророссийских властей» ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил о введении санкций против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав России. Он еще раз повторил, что ЕС никогда не признает результаты голосования.

27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Главы некоторых регионов уже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять их в состав России. Как следует из закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первой ступенью при принятии территорий. После этого глава государства уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.

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Ранее по теме: Глава Запорожья попросил Путина принять регион в состав России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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