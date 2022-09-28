Глава Запорожья попросил Путина принять регион в состав России

Как следует из закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первой ступенью при принятии территорий. После этого глава государства уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.