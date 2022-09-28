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Глава Запорожья попросил Путина принять регион в состав России

Ведомости

Глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В обращении сказано, что выбор присоединиться к России жители Запорожья сделали на референдуме, который прошел на подконтрольной РФ части области с 23 по 27 сентября. Как уточняет агентство, документ датирован 28 сентября. 

Накануне Балицкий заявил, что Запорожская область де-факто отделилась от Украины. Он уточнил, что власти уже подали заявку на вступление в Россию. 

27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Как следует из закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», обращение к президенту является первой ступенью при принятии территорий. После этого глава государства уведомляет об обращении Совет Федерации, Госдуму и правительство. В Госдуме должны быть подписаны международные договоры, которые позже будут утверждены Советом Федерации.

Ранее сегодня с просьбой к Владимиру Путину принять в состав России новые регионы обратились главы ЛНР и Херсонской области. Глава Херсона Владимир Сальдо предложил принять регион в состав России и образовать в ее составе новый субъект — Херсонскую область.

Кроме того, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выехали в Москву для завершения юридической части вхождения республик в состав России. Накануне, 27 сентября, об аналогичном намерении сообщили главы Херсонской и Запорожской областей.

Также сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести коррективы в график ГД. Он сообщил, что 3 октября пройдет внеплановое заседание Госдумы для того, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Решения президента должны быть обеспечены законодательно», — подчеркнул Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных