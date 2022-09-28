Газета
Политика

ВСУ нанесли удар по политехническому колледжу в Херсоне

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по политехническому колледжу, который расположен в центре Херсона, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь», — сказал представитель экстренных служб, не уточнив, сколько человек пострадали.

Ранее стало известно, что украинские военные также нанесли удары по городу Алешки вблизи Херсона. Пострадавшие в результате обстрела городской гостиницы «Колос» получают помощь в местных лечебных учреждениях, их состояние оценивалось как стабильное. 

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ по итогам референдума.

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Минздрав Херсонской области сообщил об ударе по гостинице

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных