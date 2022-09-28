ВСУ нанесли удар по политехническому колледжу в Херсоне
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по политехническому колледжу, который расположен в центре Херсона, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь», — сказал представитель экстренных служб, не уточнив, сколько человек пострадали.
Ранее стало известно, что украинские военные также нанесли удары по городу Алешки вблизи Херсона. Пострадавшие в результате обстрела городской гостиницы «Колос» получают помощь в местных лечебных учреждениях, их состояние оценивалось как стабильное.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ по итогам референдума.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.