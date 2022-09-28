Рогов допустил референдум на подконтрольной Киеву части Запорожья в будущем
«Сейчас освобождена та часть, которая освобождена, — порядка трех четвертей, 73% [территории]. <...> Запорожцы очень хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, <...> людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», – сказал Рогов.
Решение о проведении референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
Голосование продлилось с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
По итогам голосования глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ.