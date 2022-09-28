Рогов допустил референдум на подконтрольной Киеву части Запорожья в будущем

Решение о проведении референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.