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Глава МВД Финляндии Микконен упала в обморок на брифинге

Ведомости

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен во время правительственного брифинга упала в обморок. Трансляция велась на Youtube-канале госсовета страны.

Пресс-брифинг, который проходил в Доме правительства, был посвящен ситуации с газопроводами «Северный поток». В нем участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и другие члены правительства.

Когда министр внутренних дел потеряла сознание, ведущая отметила, что брифингу предшествовало длинное заседание, и главе МВД нужна вода. Подняться и покинуть комнату Микконен помогли помощники.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма после взрывов, расследовать его будет Федеральная служба безопасности (ФСБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных