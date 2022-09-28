Глава МВД Финляндии Микконен упала в обморок на брифинге
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен во время правительственного брифинга упала в обморок. Трансляция велась на Youtube-канале госсовета страны.
Пресс-брифинг, который проходил в Доме правительства, был посвящен ситуации с газопроводами «Северный поток». В нем участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и другие члены правительства.
Когда министр внутренних дел потеряла сознание, ведущая отметила, что брифингу предшествовало длинное заседание, и главе МВД нужна вода. Подняться и покинуть комнату Микконен помогли помощники.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.
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