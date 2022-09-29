Эрдоган: Путин в связи с референдумами «сделает то, что задумал»
Президент России Владимир Путин доведет до конца процесс присоединения к стране новых субъектов, заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Эрдоган рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский попросил его поддержать Кеив и повлиять на Путина в вопросе референдумов на этих территориях.
«Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал», – сказал Эрдоган.
По мнению турецкого президента, было бы лучше, если бы Россия не проводила референдумов, а конфликт был бы урегулирован дипломатическим путем. Обсудить этот вопрос с Путиным он намерен сегодня в ходе телефонного разговора.
20 сентября Эрдоган заявил, что для выхода из украинского кризиса необходимо найти разумное дипломатическое решение. Президент призвал международное сообщество «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине». По словам президента, страна продолжит свои усилия по прекращению конфликта, при этом выступая за сохранение целостности Украины.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса