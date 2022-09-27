Министр иностранных дел Турции заявил о готовности России к переговорам с Украиной

«Ведомости» направили запрос в МИД России с просьбой разъяснить, было ли такое заявление и какими могут быть «новые условия» для возобновления переговоров. Путин, объявляя о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны. Сам Путин на саммите ШОС 18 сентября не отрицал теоретическую возможность контактов с Киевом, но уточнял, что главным условием для переговоров с Киевом является согласие на них украинской стороны. Этого, по словам российского президента, сейчас нет. «Не готов – и не надо», – сказал тогда Путин.