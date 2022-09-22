Эрдоган пообещал позвонить Путину и Зеленскому после возвращения из США

«С 24 февраля мы при каждой возможности призываем Россию прекратить военные действия и вывести свои войска с Украины. Во время нашей последней встречи в Самарканде мы вновь высказали их. Мы выступили с различными инициативами как перед российским и украинским руководством, так и перед мировыми лидерами, чтобы открыть путь к миру», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).