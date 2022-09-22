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Эрдоган пообещал позвонить Путину и Зеленскому после возвращения из США

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после возвращения в Турцию из США. Об этом он заявил в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«С 24 февраля мы при каждой возможности призываем Россию прекратить военные действия и вывести свои войска с Украины. Во время нашей последней встречи в Самарканде мы вновь высказали их. Мы выступили с различными инициативами как перед российским и украинским руководством, так и перед мировыми лидерами, чтобы открыть путь к миру», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит усилия по обеспечению мира и стабильности. В частности, он анонсировал свой разговор с Зеленским и Путиным после возвращения в Турцию.

20 сентября Эрдоган заявил, что для выхода из украинского кризиса необходимо найти разумное дипломатическое решение. Президент призвал международное сообщество «искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира на Украине». По словам президента, страна продолжит свои усилия по прекращению конфликта, при этом выступая за сохранение целостности Украины.

Ранее в интервью телеканалу PBS президент Турции заявил, что Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Турецкий лидер отметил, что встречался с ним в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, где, по его словам, лидеры провели «очень обстоятельные переговоры». Эрдоган утверждает, что российский президент продемонстрировал, что «хочет покончить с конфликтом как можно скорее».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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