Володин сообщил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации
При частичной мобилизации норма закона о запрете состоящим на воинском учете гражданам на выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов не действует, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — сказано в сообщении.
Ранее Володин в своем Telegram-канале напомнил, что при мобилизации стоящие на воинском учете граждане не могут выезжать с места жительства без индивидуального разрешения военных комиссариатов.
В конце прошлой недели Минобороны сделало заявление, что ограничений на передвижение людей в условиях проведения в России частичной мобилизации «не предусматривается». Глава Ростуризма Зарина Догузова также заявила в своем Telegram-канале, что россияне, не получившие повестки из военкомата, могут отправляться в поездки, ограничений на федеральном уровне нет.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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