Газета
Политика

Володин сообщил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации

Ведомости

При частичной мобилизации норма закона о запрете состоящим на воинском учете гражданам на выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов не действует, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — сказано в сообщении.

Ранее Володин в своем Telegram-канале напомнил, что при мобилизации стоящие на воинском учете граждане не могут выезжать с места жительства без индивидуального разрешения военных комиссариатов.

В конце прошлой недели Минобороны сделало заявление, что ограничений на передвижение людей в условиях проведения в России частичной мобилизации «не предусматривается». Глава Ростуризма Зарина Догузова также заявила в своем Telegram-канале, что россияне, не получившие повестки из военкомата, могут отправляться в поездки, ограничений на федеральном уровне нет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных