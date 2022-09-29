Володин сообщил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации

В конце прошлой недели Минобороны сделало заявление, что ограничений на передвижение людей в условиях проведения в России частичной мобилизации «не предусматривается». Глава Ростуризма Зарина Догузова также заявила в своем Telegram-канале, что россияне, не получившие повестки из военкомата, могут отправляться в поездки, ограничений на федеральном уровне нет.