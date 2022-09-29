Володин поддержал запрет на выезд из страны для военнообязанных

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, заявил в своем Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что «такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные».