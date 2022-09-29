Володин поддержал запрет на выезд из страны для военнообязанных
Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, заявил в своем Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что «такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные».
Володин также сообщил, что поступает много обращений по поводу мобилизации людей, возрастом выше положенного. «Военкоматы признают ошибки», — заявил спикер. По его словам, проблемы стараются решать и приводить всё в соответствие с нормативными документами.
Ранее Минобороны сделало заявление, что ограничений на передвижение людей в условиях проведения в России частичной мобилизации «не предусматривается». Глава Ростуризма Зарина Догузова также заявила в своем Telegram-канале, что россияне, не получившие повестки из военкомата, могут отправляться в поездки, ограничений на федеральном уровне нет.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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