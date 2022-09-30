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В ВГА Запорожья сообщили о стягивании сил ВСУ у границ региона

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои силы на линии соприкосновения в Запорожской области, считая это направление приоритетным, заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области – это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил... Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», – рассказал он.

Рогов также добавил, что «вся область» будет территорией России.

Решение о проведении референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

Ранее по теме: Владимир Путин подписал указы о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей

Голосование продлилось с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

По итогам голосования глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ. 29 сентября Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Признание Россией ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей произошло еще в феврале, перед началом спецоперации на Украине. 30 сентября должна состояться официальная процедура по присоединению регионов к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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