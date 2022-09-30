Лавров заявил об утрате Евросоюзом автономии

Он также предупредил страны СНГ о стремлении Вашингтона вмешаться в их внутренние дела. По словам главы российского МИДа, США не ограничиваются лишь Украиной, доказательство тому — попытка провести «цветную революцию» в Белоруссии. Лавров также обратил внимание на «нахрапистые действия» западных стран в Центральной Азии и на Южном Кавказе.