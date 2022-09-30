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Лавров заявил об утрате Евросоюзом автономии

Ведомости

Евросоюз (ЕС) окончательно утратил свою самостоятельность, а из-за политики, продиктованной США, Европа несет колоссальные убытки. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Проводя свой бездумный курс по "отмене" России, англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, включая НАТО, а также ЕС, который окончательно утратил свои амбиции на стратегическую автономию и несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). 

Он также предупредил страны СНГ о стремлении Вашингтона вмешаться в их внутренние дела. По словам главы российского МИДа, США не ограничиваются лишь Украиной, доказательство тому — попытка провести «цветную революцию» в Белоруссии. Лавров также обратил внимание на «нахрапистые действия» западных стран в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Еще в июне президент России Владимир Путин указывал на окончательную потерю ЕС своего политического суверенитета. В ходе ПМЭФа он заявил, что содружество «пляшет под чужую дудку», а действия европейских политиков лишь вредят населению и экономике ЕС.

Кроме того, накануне президент заявил о стремлении США развязать новые конфликты на территории стран СНГ. По его словам, Запад пытается спровоцировать «кровавую бойню» для достижения своих целей. В пример Путин привел конфликт между Россией и Украиной, а также обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных