Лавров заявил об утрате Евросоюзом автономии
Евросоюз (ЕС) окончательно утратил свою самостоятельность, а из-за политики, продиктованной США, Европа несет колоссальные убытки. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
«Проводя свой бездумный курс по "отмене" России, англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, включая НАТО, а также ЕС, который окончательно утратил свои амбиции на стратегическую автономию и несет колоссальные убытки от той политики, в которую его втянули США», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Он также предупредил страны СНГ о стремлении Вашингтона вмешаться в их внутренние дела. По словам главы российского МИДа, США не ограничиваются лишь Украиной, доказательство тому — попытка провести «цветную революцию» в Белоруссии. Лавров также обратил внимание на «нахрапистые действия» западных стран в Центральной Азии и на Южном Кавказе.
Кроме того, накануне президент заявил о стремлении США развязать новые конфликты на территории стран СНГ. По его словам, Запад пытается спровоцировать «кровавую бойню» для достижения своих целей. В пример Путин привел конфликт между Россией и Украиной, а также обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ».
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