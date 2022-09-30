Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. После этого президент Владимир Путин встретится с главами новых территорий. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов. Песков отмечал, что это не послание президента Федеральному собранию (это предусмотренное Конституцией выступление главы государства об основных направлениях внутренней и внешней политики), а другой формат встречи.