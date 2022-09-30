Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль
Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо прибыли на церемонию подписания договоров о вхождении в состав России, передает корреспондент «РИА Новости».
Церемония начнется в Георгиевском зале Кремля в 15:00.
«Сегодня состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, где прошли референдумы. В эти дни я стою плечу к плечу с каждым жителем Запорожской области», — написал в своем Telegram-канале Балицкий, прикрепив фотографию, на которой он запечатлен с главами других территорий.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. После этого президент Владимир Путин встретится с главами новых территорий. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов. Песков отмечал, что это не послание президента Федеральному собранию (это предусмотренное Конституцией выступление главы государства об основных направлениях внутренней и внешней политики), а другой формат встречи.
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