Военкома Хабаровского края отстранили от должности
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранен от должности, об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент». Однако с чем именно связано отстранение Лайко, Дегтярев не уточнил.
По словам губернатора, за 10 дней с начала частичной мобилизации несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины мы вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту». Он отметил, что работа по выполнению плана продолжается.
Дегтярев напомнил, что губернаторы были назначены ответственными за проведение частичной мобилизации и что призыву подлежат строго те категории граждан, которые ранее были определены Минобороны России. «Все факты перегибов должны пресекаться», — сказал Дегтярев.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт, позже рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее, 27 сентября, в отставку ушел военный комиссар Магаданской области из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации. Что именно это были за ошибки — не уточняется. По словам омбудсмена Магаданской области Олега Михайлюка, поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.
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