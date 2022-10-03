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Песков заявил о большом вкладе Кадырова в проведение спецоперации

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также жители республики сыграли большую роль в проведении спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал критическое заявление Кадырова об отводе российских войск из Красного Лимана. Представитель Кремля отметил, что главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения, однако «в тяжелые моменты» следует отказаться от эмоций при оценке ситуации. Песков добавил, что в Кремле «предпочитают придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок».

В то же время, заявил пресс-секретарь, Кадыров «очень много сделал» для спецоперации на Украине. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции — весьма героически и эффективно», — подчеркнул Песков.

В ответ на предложение Кадырова использовать маломощное ядерное оружие на Украине представитель Кремля сослался на ядерную доктрину страны. «Каких-либо иных здесь соображений быть не может», — подытожил Песков.

После отвода российских войск из Красного Лимана Кадыров призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия». Он также раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина. Как утверждает Кадыров, Лапин не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

1 октября Минобороны РФ заявило об отводе войск из Красного Лимана в ДНР. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — пояснили в ведомстве. Отмечалось, что ВСУ задействовали резервы и продолжили наступление на этом направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных