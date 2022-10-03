Песков заявил о большом вкладе Кадырова в проведение спецоперации

1 октября Минобороны РФ заявило об отводе войск из Красного Лимана в ДНР. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — пояснили в ведомстве. Отмечалось, что ВСУ задействовали резервы и продолжили наступление на этом направлении.