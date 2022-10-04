В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в СВО
Белоруссия является союзником России, поэтому страны очень тесно взаимодействуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко об участии республики в спецоперации на Украине.
«Белоруссия — это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. И конечно в рамках этого Союзного государства, в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», – сказал Песков.
Ранее сегодня Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в СВО на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.
По словам Лукашенко, у западных стран с Белоруссией «свои счеты», из-за которых большая часть войск НАТО сосредоточена в государствах, граничащих с Белоруссией. Наибольшую активность в вопросах боевой подготовки демонстрирует Польша, которая к тому же наращивает военный бюджет, добавил он.
Белорусский лидер также обратил внимание на отсутствие необходимости объявлять в стране мобилизацию вслед за Россией. Несмотря на это, он отметил важность модернизации Вооруженных сил с учетом опыта соседних государств и текущей ситуации.
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