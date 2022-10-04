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В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в СВО

Ведомости

Белоруссия является союзником России, поэтому страны очень тесно взаимодействуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко об участии республики в спецоперации на Украине.

«Белоруссия — это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. И конечно в рамках этого Союзного государства, в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», – сказал Песков.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в СВО на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.

По словам Лукашенко, у западных стран с Белоруссией «свои счеты», из-за которых большая часть войск НАТО сосредоточена в государствах, граничащих с Белоруссией. Наибольшую активность в вопросах боевой подготовки демонстрирует Польша, которая к тому же наращивает военный бюджет, добавил он.

Белорусский лидер также обратил внимание на отсутствие необходимости объявлять в стране мобилизацию вслед за Россией. Несмотря на это, он отметил важность модернизации Вооруженных сил с учетом опыта соседних государств и текущей ситуации.

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Ранее по теме: Лукашенко заявил о частичном участии Белоруссии в спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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