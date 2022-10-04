В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в СВО

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в СВО на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.