Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Великобритания ввела санкции в отношении главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, следует из из обновленных данных на сайте МИД страны.
Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения. Они были применены к Елисееву под предлогом того, что он «причастен к действиям по дестабилизации Украины».
Великобритания ранее ввела новые санкции против России после присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Королевство ввело запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса