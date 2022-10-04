Великобритания ввела санкции против главы правительства Херсонской области

30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент.