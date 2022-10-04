В Минобороны сообщили об ударе по штабу воздушного командования ВСУ «Восток»
Российские военные нанесли удар по украинскому штабу воздушного командования «Восток» на окраине Днепропетровска. Об этом Минобороны РФ сообщило в сводке о ходе спецоперации на Украине в своем Telegram-канале.
«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования “Восток” ВСУ», — говорится в сообщении.
Также в министерстве рассказали об уничтожении до 100 украинских военнослужащих и 16 единиц военной техники на Купянском направлении в Харьковской области. Противник также понес потери на Краснолиманском направлении — там было ликвидировано более 120 бойцов. На Лисичанском направлении российская армия уничтожила до 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, в Запорожье были поражены производственные цеха по ремонту авиатехники на заводе «Мотор Сич» и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны. А на территории ДНР в районе города Часов Яр российские войска нанесли удар по зенитному ракетному комплексу «Бук-М1».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, теперь идет плановое освобождения ДНР. Кроме того, под контролем пророссийских администраций находится Херсонская область, а также часть Запорожья.
В то же время 1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены вернуть контроль над Красным Лиманом. Он добавил, что ситуация на Краснолиманском направлении постепенно стабилизируется. Как отметил Пушилин, противник по-прежнему пытается прорваться, но «уже не теми силами».
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