Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Накануне Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. Ранее на этой неделе министерство рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.