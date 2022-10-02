Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении
ВКС России нанесли удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, потери составили более 200 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты», — рассказали в ведомстве.
В ДНР и Херсонской области за последние сутки средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Над населенным пунктом Брилевка Херсонской области была сбита баллистическая ракета «Точка-У», рассказали в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. Ранее на этой неделе министерство рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.