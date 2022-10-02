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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Ведомости

ВКС России нанесли удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, потери составили более 200 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты», — рассказали в ведомстве. 

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В ДНР и Херсонской области за последние сутки средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Над населенным пунктом Брилевка Херсонской области была сбита баллистическая ракета «Точка-У», рассказали в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. Ранее на этой неделе министерство рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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