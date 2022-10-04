Глава ДНР заявил о планах вернуть под контроль Красный Лиман
Союзные войска намерены вернуть контроль над Красным Лиманом. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Пушилин рассказал, что в настоящее время союзные войска выстраивают линию обороны в районе города Кременная в ЛНР. Он уточнил, что у украинских войск «нет шансов», несмотря на множество предпринимаемых попыток продвинуться вперед.
При этом, по словам Пушилина, в ДНР понимают, что «может дальше происходить», если не удержать позиции. «И там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это тоже наша задача, которую мы сейчас, выдохнув, для себя ставим», — подчеркнул глава республики.
Он также рассказал, что ситуация на Краснолиманском направлении постепенно стабилизируется. Как отметил Пушилин, противник по-прежнему пытается прорваться, но «уже не теми силами».
1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.
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