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Глава ДНР заявил о планах вернуть под контроль Красный Лиман

Ведомости

Союзные войска намерены вернуть контроль над Красным Лиманом. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала». 

Пушилин рассказал, что в настоящее время союзные войска выстраивают линию обороны в районе города Кременная в ЛНР. Он уточнил, что у украинских войск «нет шансов», несмотря на множество предпринимаемых попыток продвинуться вперед. 

При этом, по словам Пушилина, в ДНР понимают, что «может дальше происходить», если не удержать позиции. «И там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это тоже наша задача, которую мы сейчас, выдохнув, для себя ставим», — подчеркнул глава республики.

Он также рассказал, что ситуация на Краснолиманском направлении постепенно стабилизируется. Как отметил Пушилин, противник по-прежнему пытается прорваться, но «уже не теми силами».

1 октября Минобороны РФ признало потерю Красного Лимана. В ведомстве сообщили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из города на более выгодные рубежи. На следующий день Вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по подразделениям украинских военных. В результате противник потерял более 200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных