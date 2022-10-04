Глава ДНР заявил о планах вернуть под контроль Красный Лиман

При этом, по словам Пушилина, в ДНР понимают, что «может дальше происходить», если не удержать позиции. «И там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это тоже наша задача, которую мы сейчас, выдохнув, для себя ставим», — подчеркнул глава республики.