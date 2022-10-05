Россия вышлет из страны временную поверенную в делах Литвы

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. В марте Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. Позднее Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.