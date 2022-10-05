Россия вышлет из страны временную поверенную в делах Литвы
МИД России объявил персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене в ответ на аналогичное решение литовской стороны.
«5 октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах РФ в Литовской Республике persona non grata объявляется временная поверенная в делах Литвы в России В. Умбрасене», – говорится в сообщении.
Умбрасене должна покинуть Россию в течение пяти дней, добавили там.
Помимо этого Россия заморозит деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – Дома Балтрушайтиса. Данное решение МИД объяснил «враждебной линией Литвы на полное обрушение двусторонних отношений».
3 октября МИД Литвы сообщил о высылке временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Вильнюс заявил, что получил информацию о том, что «недавние действия и заявления С. Рябоконя несовместимы со статусом дипломата и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела» республики.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. В марте Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. 6 апреля латвийская сторона объявила о высылке 13 российских дипломатов, эстонская — 14. Позднее Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.
В конце апреля российская сторона приняла решение закрыть генеральные консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. Все сотрудники закрываемых консульств объявлены персонами нон грата, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.